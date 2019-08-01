Самый теплый день года поставил рекорд холода. Август будет таким же

Последний день июля в Москве стал самым холодным за последние 70 лет — температура воздуха поднялась лишь до плюс 14,7 градуса, сообщил сотрудник Центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Хотя по климатическому описанию 31 июля считается самым теплым днем года.

1 августа по-осеннему холодная и пасмурная погода сохранится в столице. В городе воздух прогреется до 14-16 градусов, по области будет от 12 до 17 градусов тепла. Местами пройдут дожди, ветер будет северо-западный, при порывах его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление остается ниже нормы — 742 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.

Между тем, заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал "Российской газете", наступивший август окажется аномальным холодным. Температура воздуха будет ниже обычных значений в Центральном федеральном округе, в большинстве районов Северо-Западного округа, а также на севере Южного округа. А вот большого количества осадков не ожидается.