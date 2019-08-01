На сайте минобороны появился сирийский раздел

Минобороны России открыло на своем сайте специальный раздел "Миссия в Сирии". Он рассказывает о борьбе наших военных с международным терроризмом и о тех усилиях, которые принимаются для восстановления мирной жизни в Арабской республике. В частности, посетители могут узнать о точечном уничтожении объектов террористов при помощи ВКС России. Доступны видеозаписи с беспилотных летательных аппаратов, снятые во время выполнения боевых операций.

Другая часть раздела посвящена деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. Опубликованные документы рассказывают, в том числе, о проводимых гуманитарных акциях и помощи сирийцам в восстановлении объектов инфраструктуры. Новый раздел сайта Минобороны поможет эффективнее бороться с попытками фальсификации действий российских военных в Сирии, передает телеканал "Россия 24".