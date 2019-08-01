"Динамо" нацелилось на форварда "Ривер Плейта" Борре

Нападающий аргентинского клуба "Ривер Плейт" Сантос Борре попал в сферу интересов московского "Динамо". Бело-голубые могут заплатить за 23-летнего футболиста 7,5 миллиона евро.

Об интересе динамовцев к Борре сообщил "Спорт-экспресс". Руководство столичного клуба рассматривает вариант с форвардом "Ривера" из-за сложностей в переговорах с нападающим дортмундской "Боруссии" Максимилианом Филиппом.

В прошедшем сезоне Борре провел 19 матчей в чемпионате Аргентины, забив в них 4 мяча и отдав 3 голевые передачи.