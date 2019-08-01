Водитель погиб в столкновении с машиной коммунальщиков в Лефортовском тоннеле

Один человек погиб, двое получили травмы в результате столкновения внедорожника с автомобилем аварийно-ремонтных служб в Лефортовском тоннеле на северо-востоке Москвы. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

ДТП произошло около 23:30 31 июля. Владелец Range Rover Sport, как видно на кадрах, начал перестраиваться из крайней полосы, но не сбросил скорость и едва не врезался в попутное такси. Уходя от столкновения, он выкрутил руль вправо и практически сразу врезался в машину дорожных служб, сотрудники которых проводили ремонт в тоннеле.

От полученных травм 35-летний водитель скончался на месте, две его пассажирки получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.