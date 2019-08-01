Сибирскими пожарами займутся следователи и шаманы

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил следователей центрального аппарата СК в пожароопасные регионы страны для установления причин лесных пожаров, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сотрудники СК изучают данные, связанные не только с распространением огня, но и порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров.

Кроме того, Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений, на территории которых введен режим ЧС, обеспечить исчерпывающие меры по установлению причин возникновения и распространения лесных пожаров.

К борьбе с пожарами подключились шаманы. Они проводят обряды по вызову дождя, чтобы потушить лесные пожары в Сибири. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель коренных малочисленных народов Югры, фольклорист Тимофей Молданов.

По его словам, к шаманам из Югры подключились шаманы других народов: ненцы, долганы, мари, коми, якуты. "Сегодня и завтра будем проводить ритуалы", — сказал он.

Почти 30 пожаров потушили в России за сутки, сообщает Авиалесоохрана. За горящими лесами в труднодоступных местах ведется наблюдение, там огонь охватил около двух с половиной миллионов гектаров. Самая сложная обстановка в Красноярском крае, Якутии, Бурятии и Иркутской области.

Сложность тушения в том, что большие пожары, как говорят в МЧС, начинают поддерживать сами себя — вокруг них повышается температура, а дым не пускает атмосферные циклоны с осадками. Самолеты военно-транспортной авиации перебазированы в Красноярский край. Минобороны подключилось к борьбе с пожарами по распоряжению президента РФ Владимир Путина.

Уже два военно-транспортных самолета Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения огня. Каждый борт сбросит по 42 тонны воды.