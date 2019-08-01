Так же, как все: Финляндия приводит визовые требования к нормам Шенгена

С 1 сентября Финляндия ужесточает для россиян правила подачи заявок на получение визы, чтобы они соответствовали существующим директивам Евросоюза.

Сейчас для получения финской визы необходимо предоставить только анкеты, загранпаспорт, копию российского паспорта, фотографию и квитанцию об уплате визового сбора. С осени же, желающие получить визу должны будут приложить к заявлению билеты и документы, подтверждающие проживание во время поездки, а также доказать свою финансовую состоятельность справкой с места работы с информацией о зарплате и выпиской из банка за три предыдущих месяца.

"Эти изменения будут применяться с 1 сентября ко всем заявкам, поданным в дипломатические представительства Финляндии и в визовые центры Финляндии по всей России", — сообщили РИА Новости в МИД Финляндии.