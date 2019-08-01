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1 августа 201911:49

Восстановить размытые паводком дороги Бурятии поможет Минтранс РФ

ГТРК "Бурятия"

Помощь в восстановлении размытых дорог в Бурятии окажет министерство транспорта России. Об этом договорились в ходе встречи глава Бурятии Алексей Цыденов и вице-премьер правительства Максим Акимов.

Как информирует ГТРК "Бурятия", в республике паводком уничтожены региональные и муниципальные дороги в Закаменском, Селенгинском, Джидинском и Кяхтинском районах. В настоящий момент на большинстве участков трасс уровень рек и грунтовых потоков нормализуется, однако, на дорожном полотне остаются размывы.

Пока сохраняется ограничение движения на протяжении одного километра трассы Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. Вода там достигла полутора метров высоты, что затрудняет движение не только легковому транспорту. но и большегрузным машинам.

Текст: ГТРК "Бурятия"

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