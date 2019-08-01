Уссурийские таможенники пресекли вывоз столетнего тульского самовара в Китай

Уникальный столетний самовар пытался вывезти в Китай россиянин. Уссурийские таможенники остановили для досмотра на пункте пропуска МАПП "Пограничный" большегруз. В кабине сотрудники таможни обнаружили картонную коробку с самоваром. Позже жксперты признали предмет культурной ценностью, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу таможни.

Со слов водителя, самовар он приобрел у знакомого и должен был передать его третьим лицам в Китае. О том, что такой груз необходимо декларировать, мужчина не знал. В итоге правонарушителю грозит административная ответственность за недекларирование по установленной форме.

Стоит отметить, что таможенники обратили внимание на гравировку на самоваре - "паровая самоварная фабрика И.Ф. Капырзина съ С-м въ Туле". Также на изделии присутствовали оттсики и клейма. Экспертиза установила: самовар изготовлен в городе Тула на фабрике И.Ф. Капырзина в период с 1906 по 1913 годы и является культурной ценностью. Изделие в хорошем состоянии, имеются следы профессиональной реставрации. Стоимость — порядка сорока тысяч рублей.

Отметим, что Уссурийская таможня регулярно передает в музеи Приморского края конфискованные культурные ценности при незаконном вывозе за рубеж. Начальник таможни Николай Лощинин вспоминает, что похожий антикварный самовар конца XIX — начала XX века недавно был передан в музей города Артема.