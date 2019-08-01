"Спартак" и "Динамо" оказались лидерами РПЛ по убыткам за 2018 год

2018 год оказался крайне неудачным для столичных "Спартака" и "Динамо" в плане финансовых потерь. Красно-белые за этот период потерял 878 миллионов рублей. Динамовцы и вовсе понесли убытки в размере 1,1 миллиарда.

Как сообщает "Интерфакс", еще год назад спартаковцы показали лучшую среди российских клубов динамику роста выручки (+17 процентов). В 2018-м это показатель сократился на 5 процентов.

А вот ЦСКА и "Зенит" смогли увеличить выручку. Стоит отметить, что финансовая отчетность ряда клубов недоступна. Среди них находится и московский "Локомотив".

Напомним, что матч четвертого тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Динамо" состоится 3 августа. Начала встречи в 19:00 по московскому времени.