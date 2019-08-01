Пожары в Сибири: военные самолеты будут вылетать по 20 раз в сутки

Привлеченные к тушению пожаров в Красноярском крае военно-транспортные самолеты Ил-76 будут совершать не менее 20 вылетов в сутки.

По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, военнослужащие сегодня утром уже приступили к тушению огня. Вылеты осуществляются парами. Завтра четыре самолета приземлятся в Братске, откуда будут выполнять дальнейшие задачи.

Со 2 августа к тушению пожаров присоединятся вертолетные группы, которые сейчас прибывают в Красноярский край, передает ТАСС.

"В интересах оперативной группы в аэропорту Емельяново находятся в готовности самолет Ан-26 и два вертолета военно-транспортной авиации Ми-8", — отметил Булгаков.

Поручение привлечь к тушению военные силы дал накануне президент Владимир Путин после рассмотрения доклада министра по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время площадь лесных пожаров в России составляет почти 2,8 миллиона гектаров. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Крайне сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Якутии, Бурятии и Красноярском крае.