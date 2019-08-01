Пешеход погиб в результате наезда легковушки в Екатеринбурге. Видео

В Сети опубликованы кадры с регистратора автомобиля Peugeot, ставшего участником аварии с летальным исходом, произошедшей вечером в минувшую среду, 31 июля, на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге.

Судя по видео, водитель легковушки попытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора – в тот момент, когда он почти проехал пересечение улиц уже горел красный свет, и траекторию его движения пересек пешеход.

Водитель Peugeot слишком поздно заметил человека, вышедшего из-за другой машины, и не сумел избежать столкновения.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Как сообщают местные СМИ, сбитый пешеход вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.