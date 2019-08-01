Андрей Кириленко: цель сборной России на Кубке мира – отобраться на Олимпиаду

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко обозначил задачи национальной команды на предстоящем Кубке мира-2019. По словам спортивного функционера, сборной России по силам побороться за медали соревнований.

"Главной задачей сборной России на Кубок мира будет попадание на Олимпиаду. Все, что выше, – это уже бонус. Считаю, команде по силам бороться за медали", – приводит слова Кириленко РИА Новости.

Напомним, что Кубок мира по баскетболу-2019 пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Две лучшие команды Европы по итогам турнира получат путевки на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году​​​.