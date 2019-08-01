Задержан новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки

Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве активистки Елены Григорьевой, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе СК РФ в четверг, Даврон Мухамедов, арестованный по подозрению в убийстве Григорьевой, заявил, что женщину убил другой мужчина.

Мухамедов утверждает, что в ночь на 21 июля вместе с Григорьевой он распивал спиртные напитки, после чего он ушел, а женщина продолжила выпивать, но с другими мужчинами.

По данным следствия, один из них 1990 года рождения во время ссоры избил Григорьеву, после чего ударил ее ножом не менее восьми раз в область спины и лица. От полученных травм женщина скончалась на месте. Преступник скрылся с места происшествия, выбросив орудие преступления в кусты около своего дома.

Также следствием установлено, что в июле 2019 года Мухамедов напал на знакомого, отобрав у него деньги и вещи.

Под тяжестью предъявленных доказательств обвиняемый полностью признал свою вину.