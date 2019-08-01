Водитель в последний момент увернулся от рухнувшего на дорогу дерева

Курский водитель продемонстрировал завидную реакцию, успев съехать с дороги прямо перед падающим деревом. Инцидент попал в объектив камеры регистратора.

Описанные события произошли днем 31 июля близ деревни Селиховы Дворы в Курском районе. На кадрах видно, как молодой человек за рулем белого Hyundai резко уводит машину на встречную полосу, а затем и на обочину, завидев накренившийся над дорогой тополь.

"Белый едет и контролирует ситуацию на дороге, таких мало. Другой бы вдуплял или тормоза давил в пол", — оценил профессионализм водителя один из комментаторов.

Уйти от столкновения удалось и следовавшему позади автовладельцу, который последовал примеру владельца Hyundai.

В результате инцидента, как можно судить по кадрам, никто не пострадал.