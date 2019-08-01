Бутиной разрешили бегать и учиться

Свобода осужденной в США россиянки Марии Бутиной по-прежнему ограничена, но теперь она может больше времени проводить на улице и даже раз в неделю общаться со своей семьей с помощью видеоконференции.

"Она каждое утро выходит на пробежки, у нее есть аудиоплеер, поэтому она может слушать музыку. На кухне у нее есть возможность работать и учиться", — рассказал телеканалу "Россия 24" Роберт Дрисколл, адвокат Марии Бутиной.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинениям в шпионаже — якобы она работала иностранным агентом без регистрации при американском минюсте. В апреле 2019 года россиянку приговорили к полутора годам тюрьмы. В Москве дело назвали сфабрикованным и потребовали немедленного освобождения нашей соотечественницы.