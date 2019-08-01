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Выборы в Мосгордуму 2 минуты назад
СКР готовит новые аресты участников массовых беспорядков в Москве
В Следственном комитете заявили, что к массовым беспорядкам на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля причастны больше 10 человек.
Пятеро ее участников уже задержаны, но следователи продолжают устанавливать и привлекать к ответственности всех нарушивших закон.
Среди них — Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, сейчас проводятся допросы, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении задержанных под стражу.
После несанкционированных акцией в центре столицы было возбуждено уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Применение насилия в отношении представителя власти".
Как отмечается в сообщении СК, накануне проведения несанкционированной акции в центре Москвы "группа лиц неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие". При этом они "заведомо допускали, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".
27 июля участники несогласованной акции грубо нарушали общественный порядок. Кроме того, в отношении сотрудников правоохранительных органов было применено насилие, участники акции прорвали оцепление и парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце столицы, а также совершили иные противоправные действия.
Отмечается, что от их действий пострадали прохожие, которые не принимали участия в акции. Также был причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций, говорится в сообщении СКР.
В ходе предварительного расследования уже получены доказательства причастности к совершению этих преступлений более 10 человек, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре Москвы.
Следователи продолжают устанавливать и привлекать к ответственности всех нарушивших закон. Как сообщила Петренко, планируется ряд задержаний тех, кто во время несанкционированной акции 27 июля был причастен к массовым беспорядкам и применял насилие в отношении представителей органов внутренних дел и Росгвардии.
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