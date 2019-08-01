ВДНХ к 80-летию запустила виртуальную маску в Одноклассниках

ВДНХ стала первым крупным городским пространством, которое использовало технологию дополненной реальности в соцсети. В социальной сети Одноклаcсники, официальной онлайн-площадке ВДНХ, появилась ЗD маска дополненной реальности. На ней изображены главные объекты крупнейшей выставки страны. Выход маски приурочен к юбилею ВДНХ.

Пользователи стримингового приложения OK Live и мобильных видеозвонков в ОК могут добавить к своей трансляции или звонку имитацию прогулки по ВДНХ. При включении маски пользователь "надевает" на себя очки, в отражениях которых видны знаковые символы выставки: павильон "Космос", арка главного входа ВДНХ, здание главного павильона и фонтан "Дружба народов".

В виртуальных очках знаменитые виды ВДНХ плавно меняются от объекта к объекту с небольшими паузами. Маску дополненной реальности создала команда ОК и иллюстратор ВДНХ. Она доступна всем пользователям приложения OK Live, а также в видеозвонках Одноклассников на iOS и Android.

Сегодня ВДНХ отмечает 80-летний юбилей!