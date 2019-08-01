Порошенко попросил у США защиты от тюрьмы

Порошенко просит у США защиты от уголовного преследования, которое может стоить ему не только политической карьеры, но и привести в тюрьму. Как сообщает со ссылкой на свои источники издание "Вести Украина", бывший президент Украины обратился к специалистам известной и очень влиятельной американской компании BGR Group, чтобы договориться о лоббировании своих интересов. Старшим советником этой организации является спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Накануне Государственное бюро расследований дало ход еще одному – тринадцатому уголовному делу в отношение Петра Порошенко и его бывшего окружения. Экс-президента обвиняют в создании преступного сообщества, которое с целью наживы заключало фальшивые контракты и перечисляло многомиллионные валютные средства "Укроборонпрома" в офшоры.

По данным "Вести Украина", можно ожидать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста. Издание также отмечает, что возможен "сценарий Саакашвили", когда после объявления подозрения бывший президент покидает пределы страны. По мнению политолога Алексея Якубина, Порошенко может выехать на лечение или в Лондон, куда уже выехала часть его окружения.

Как сообщалось, 28 июля Порошенко с семьей уехал на отдых за границу. Сколько он намерен там находиться, неизвестно. Перед отъездом Порошенко получил повестку от ГБР на следующий допрос на 12 августа.

25 июля состоялся первый допрос Порошенко в качестве свидетеля. После допроса он заверил, что ни одного уголовного дела, фигурантом которого он является — не существует, передает телеканал "Россия 24".