Защитник "Динамо" Соу перешел в "Ноттингем Форест"

Пресс-служба московского "Динамо" объявила об уходе из клуба малийского защитника Самбы Соу. 30-летний футболист продолжит карьеру в английском "Ноттингем Форест".

"Мы благодарим Соу за годы, проведенные в нашем клубе, за профессионализм, самоотдачу и боевитость", – говорится в заявлении бело-голубых.

Напомним, что Соу перешел в столичную команду в 2017 году. За динамовцев он сыграл 43 матча, отдав три голевые передачи.