Чурикову выписали из института Склифосовского

Актрису Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на справочную службу института.

Напомним, 19 июля во время спектакля в театре "Русская песня" артистке стало плохо, и она упала со сцены. Чурикову доставили в хирургическую реанимацию. Врачи оценили ее состояния как тяжелое.

В конце июля актриса рассказала журналистам, что чувствует себя гораздо лучше и планирует в ближайшее время выписываться из больницы.

Российская актриса Инна Чурикова известная зрителям по таким фильмам, как "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман" и "Ширли-Мырли".