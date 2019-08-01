Жизнь как ринг: Наталья Карпович рассказала, как отражала удары судьбы
Мать шестерых детей, боксер, депутат Государственной думы Наталья Карпович в "Судьбе человека" рассказывает о том, какие удары наносила ей жизнь. Но она "поднималась" – и в итоге во всех ситуациях выходила победителем.
Хоть и были моменты, когда Наталья не видела света в конце тоннеля. Так было, когда ее первый муж, от которого она родила ребенка за несколько дней до 18-летия, через несколько лет ушел к другой. Причем, избив ее до переломов челюсти. Она же, когда бывший супруг попал в неприятности, помогала его спасать.
Тогда же, чтобы прокормить себя и дочь, Наталья работала уборщицей, учителем физкультуры, а затем окончила школу подготовки телохранителей "Медведь" в Петербурге и стала телохранителем.
Однажды она попала в ситуацию, когда поняла: дочери без матери оставаться нельзя, ее работа слишком опасна. А вскоре в жизни Натальи появился Сергей Карпович. В браке с ним, признается Наталья, она была по-настоящему счастлива как женщина. В этом супружестве Наталья родила сына, а вскоре у мужа обнаружили рак четвертой степени.
Через полгода его не стало, несмотря на все возможные попытки вылечить Сергея. Так в конце 1990-х Карпович осталась одна с двумя детьми и без копейки денег.
Вспоминая то тяжелейшее время, Наталья рассказывает, как каждое утро ездила на кладбище и лежала на могиле – ей казалось, что жизнь кончена.
Через несколько лет она напишет книгу "Чернобыль. Страницы жизни и любви".
Однако жизнь продолжала вовлекать Наталью в свои сюжеты. Впереди ее ждал боксерский ринг и тренер Николай Кибкало. Через шесть лет они поняли, что их связывает не только бокс. Свадьбу играли на ринге.
У них родилась дочь, а потом Наталья узнала, что дальние родственники мужа оставили в детском доме ребенка, сильно отстававшего в развитии. Она решила взять его в семью. Ребенком много занимались, пытались его социализировать, однако через пять лет врачи поставили диагноз, который несовместим с проживанием в семье.
Иными словами, этот ребенок стал угрозой для жизни других детей Натальи. Ребенка пришлось отдать в спецучреждение. Это решение ей далось очень тяжело. Пресса тогда писала, что она отказалась от якобы здорового ребенка, а вскоре и брак с Кибкало распался.
Наталье предстоял новый этап жизни. Впереди ждали и новые отношения с мужчинами, и очередные разочарования в них, и рождение детей, и спорт, и политика. И новая любовь.
Как переживала Наталья смерть Сергея Карловича, и что дало ей силы продолжить жить дальше? Какие еще разочарования и удары на жизненном пути отразила женщина-боксер? Почему именно этот вид спорта выбрала она?
С какой целью пошла в политику, и что вспоминает об одном из самых тяжелых моментов – когда ей пришлось вернуть усыновленного ребенка?
В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – спортсменка, политик, многодетная мать Наталья Карпович.
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