"Роскосмос" снял пожары со спутника

Государственная корпорация "Роскосмос" опубликовала на своем сайте спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.

Как информирует ТАСС, с 25 июля по 1 августа Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российских космических систем" наблюдал за лесными пожарами и паводком на территории России.

Речь идет о Еврейском автономном округе, Якутии, Бурятии, Иркутской и Амурской областях, Красноярском и Хабаровском краях.

Данные из космоса оперативно передавались в МЧС РФ.