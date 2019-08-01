8 ударов ножом: новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки арестован

В Петербурге решением суда заключен под стражу Алексей Волнянко — новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Он уже признал свою вину и арестован до 21 сентября.

Одновременно прекращено уголовное преследование Даврона Мухамедова, который ранее подозревался в убийстве Григорьевой, передает "Интерфакс".

Местные СМИ пишут, что в июле этого года Волнянко получил условный срок за хранение наркотиков.

Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что Мухамедов дал показания, из которых следует, что Горигорьеву убил другой мужчина.

Он сообщил, что в ночь на 21 июля распивал с ней спиртные напитки, а затем Григорьева продолжала пить в компании с другими мужчинами.

Следователи установили, что один из них – 29-летний мужчина – во время внезапно возникшей ссоры избил Григорьеву и не менее восьми раз ударил ее ножом в спину и лицо.

От полученных ранений Григорьева скончалась на месте, а убийца скрылся, выбросив нож в кусты около дома, где произошло убийство.

Соратники Григорьевой по ЛГБТ сообществу подозревали, что к преступлению могли быть причастны члены организации, которые нетерпимо относится к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, однако следствие придерживалось бытовой версии убийства.

Вскоре по подозрению в убийстве был задержан уроженец Киргизии Мухамедов, с которым Григорьева была знакома и в ночь убийства распивала спиртные напитки.

Однако теперь у следствия – другой подозреваемый.