Сообщения британской прессы о создании специализированных войсковых подразделений для наступательных военных действий в информационном пространстве — это признание агрессивных намерений официального Лондона в цифровой среде.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что на Смоленской площади обратили внимание на информацию, опубликованную в британских газетах Daily Telegraph и Times о создании в армии Соединенного Королевства специальных частей для агрессивных действий в Интернете.

Захарова отметила, что создание таких структур объясняется необходимостью противостоять "мнимым угрозам со стороны России".

Дипломат подчеркнула, что менее месяца назад Форин-офис организовал так называемую Глобальную конференцию по свободе слова, где официальный Лондон сообщил о своей истиной цели – "манипулировать информацией в военно-политических целях, в том числе в киберсреде".

Захарова сообщила, что МИД РФ не оставит эту тему и будет следить за развитием ситуации.