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1 августа 201916:32

Первое издание "Гарри Поттера" с опечатками продано за 34 тысячи долларов

CNN

Редкое первое издание "Гарри Поттера" с двумя редакционными ошибками продано на аукционе Hansons за 34,5 тысячи долларов.

Первая история о мальчике со шрамом под названием "Философский камень" изначально была приобретена в 1997 году владельцем всего за 1 доллар и 20 центов. Книга покупалась для того, чтобы скоротать время в отпуске. Впоследствии "Гарри Поттер" пролежал почти 20 лет без надобности в шкафу.

Всего таких книг было выпущено 500 штук. Примечательно то, что в издании присутствуют две редакционные ошибки, рассказывает телеканал CNN.

Владелец, желающий остаться неизвестным, решил продать книгу, когда захотел найти деньги на ремонт жилья. Оценить стоимость редкого издания "Гарри Поттера" помог эксперт Джим Спенсер. По его словам, к нему часто обращаются люди с заявлением о том, что у них есть первое издание популярной саги, но при подробном изучении книги это оказывается не так. Спенсер рассказал, что редкий экземпляр можно выявить по наличию в нем двух ошибок. Одна из них — это неправильное написание слова "философский" на задней обложке, вторая — повторение дважды фразы "одна палочка" на 53 странице.

Большинство книг первого издания были отправлены в школы и библиотеки, поэтому они являются большой редкостью.

Ранее сообщалось, что писательница Джоан Роулинг подготовила серию новых рассказов, посвященную волшебному миру Гарри Поттера.

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