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1 августа 201916:26

Овечкин намекнул на завершение карьеры

nhl.com

Хоккеист сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не стал исключать варианта, при котором он может завершить свою профессиональную карьеру по окончании сезона 2020/21. Именно тогда истекает его действующий контракт с клубом.

"У меня еще два года контракта. Посмотрим, буду ли я играть и продолжать карьеру, — сказал Овечкин в разговоре с ТАСС. – Все будет зависеть от здоровья. Не хочется быть поломанным, хочется и с детьми побегать".

Напомним, что в составе "Вашингтона" Овчекин становился обладателем Кубка Стэнли. Кроме того, также в его активе три титула чемпиона мира в составе сборной России.

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