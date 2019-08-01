Бульдозер уничтожил крупную партию электрогитар Gibson Firebird X

Крупную партию электрогитар Gibson Firebird X общей стоимостью свыше 400 тысяч долларов пустили под гусеницы бульдозера. Кадры расправы обнародовал один из свидетелей, не став комментировать произошедшее, но волна гнева вынудила объясниться самого производителя инструментов.

Запись, предположительно, была сделана еще в 2011 году, на который пришелся и пик продаж этой модели, хотя в целом она не оправдала надежд производителя и поклонников марки.

В заявлении заявившей в минувшем году о банкротстве компании отмечается, что под нож пустили партию выпущенных с период с 2009 по 2011 год гитар, которые имели производственный брак и были небезопасны для пользователей, а потому не могли быть переданы благотворительным фондам и музыкальным школам. Использованную при производстве древесину также нельзя было использовать для выпуска иных моделей, так что в Gibson приняли решение уничтожить гитары.

По представленным кадрам трудно оценить, сколько именно инструментов оказались под гусеницами бульдозера, но пользователи сходятся во мнении, что не менее 250 штук. При средней цене в 1,6 тысячи долларов на американском рынке стоимость отправленных в небытие гитар составила 400 тысяч долларов.