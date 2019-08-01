В Люберцах частная клиника чуть не угробила свою пациентку

Полиция начала проверку частной клиники в Люберцах, где едва не погибла пациентка. Во время обследования ей повредили внутренние органы, открылось сильное кровотечение. Но врачи не придумали ничего лучше, чем отправить пострадавшую в больницу на такси без сопровождения медработника. Пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела, и клиника, и врач, который провел неудачную процедуру, продолжают работать.

При виде журналистов почти весь медперсонал частной клиники разбежался.

- Прекратите снимать, вы находитесь на частной территории!

Здесь едва не погибла пациентка, но в "Институте здоровья" ничего объяснять не хотят. Директора удалось встретить на улице.

- Девушка была у вас, которая пострадала?

- Я не знаю, кто здесь пострадал!

А главный врач так и не вышел из своего кабинета.

После посещения этой клиники Ульяна едва осталась жива. Во время обследования ей повредили внутренний орган.

"Говорит: у тебя перфорация. Я начала переспрашивать, что это такое. Он объяснил: у тебя ранение матки, у тебя внутреннее кровотечение, ты можешь в данный момент умереть", — рассказывает пострадавшая девушка.

По словам Ульяны, врачи и медсестры долго в панике бегали по кабинету, не зная, что предпринять. Наконец, истекающую кровью пациентку посадили в такси и отправили в московскую больницу.

"Нам непонятны действия медперсонала в данном случае. Они могли экстренно вызвать скорую. Более того, рядом находится роддом. Но вместо этого они отправляют ее на такси в Москву, непонятно куда", — говорит юрист Екатерина Алексеева.

В столичной больнице Ульяне сделали сложную операцию. Полное восстановление заняло больше года.

- Когда родственники меня увидели, они рыдали! Я была фиолетового цвета!

В частной клинике за свою ошибку не извинились. Врач, который проводил манипуляцию, по-прежнему обследует и лечит пациентов.

"С чего вы решили, что специалиста нужно уволить? Ваше мнение с чем связано?" – возмущается Любовь Ананьина, заместитель главного врача частной медицинской клиники.

"Это не единичный случай, у нас есть этому доказательства, что именно этот врач допускает ошибки в своей работе. И мы считаем, что он не имеет права оказывать такую медицинскую помощь", — объясняет юрист Екатерина Алексеева.

Росздравнадзор провел проверку клиники и признал, что медицинский персонал нарушил сразу насколько инструкций.

"Принято решение о направлении гражданки в специализированную медицинскую организацию на такси без сопровождения медицинского работника. Кроме того, решение о направлении пациента в медицинскую организацию было принято лишь спустя два часа после наступления вот этих негативных последствий", — пояснил Георгий Соколов, начальник отдела территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Материалы проверки отправили в полицию — там будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела. А пострадавшая готовит иск в суд, чтобы добиваться от клиники компенсации.