Новости Спорт

Все видео этой рубрики
1 августа 201917:31

Медалистка Олимпиады-2014 призналась, что в 17 лет подверглась домогательствам

EPA

Бронзовая медалистка сочинских Олимпийских игр в фигурном катании американка Эшли Вагнер призналась, что в 17 лет стала жертвой сексуальных домогательств. Фигуристка заявила, что в 2008 году после вечеринки к ней приставал ныне покойный фигурист Джон Кафлин.

"Я проснулась и почувствовала, что кто-то забирается ко мне в кровать. Тогда бя была очень уставшей и не совсем понимала происходящее, не придав этому особого значения, — признается Вагнер, с лова которой приводит ТАСС со ссылкой на USA Today. – После он стал целовать меня в шею и навалился на меня всем весом. Я оцепенела от страха и надеялась, что он остановится. Но затем я отстранилась от него и сказала ему остановиться. Он послушал меня и ушел".

Кафлин и ранее обвинялся несколькими фигуристками в сексуальных домогательствах. Так, до Вагнер рассказала о поступках Кафлина его бывшая партнерша Бриджет Намиотка, а всего на американца поступало три жалобы.

17 января 2019 года Кафлин получил временное отстранение от фигурного катания, после чего на следующий день покончил жизнь самоубийством. Ему было 33 года.

Сейчас

17:13

Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию

17:11

После массового отравления работа автоматов Healthy Food остановлена

16:07

МИД РФ: Лондон признался, что готовит агрессию в цифровой среде

15:44

Новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки арестован

15:23

"Роскосмос" снял пожары со спутника

14:13

СКР готовит новые аресты участников массовых беспорядков в Москве

13:21

Задержан новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию

Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию

14 минут назад
МИД РФ: Лондон признался, что готовит агрессию в цифровой среде

МИД РФ: Лондон признался, что готовит агрессию в цифровой среде

1 час назад
"Роскосмос" снял пожары со спутника

"Роскосмос" снял пожары со спутника

2 часа назад
После массового отравления работа автоматов Healthy Food остановлена на 90 суток

После массового отравления работа автоматов Healthy Food остановлена на 90 суток

11 минут назад
Порошенко попросил у США защиты от тюрьмы

Порошенко попросил у США защиты от тюрьмы

2 часа назад
Перепутали с кариесом: стоматологи удалили у 7-летнего мальчика 526 лишних зубов

Перепутали с кариесом: стоматологи удалили у 7-летнего мальчика 526 лишних зубов

47 минут назад
Жизнь как ринг: Наталья Карпович рассказала, как отражала удары судьбы

Жизнь как ринг: Наталья Карпович рассказала, как отражала удары судьбы

30 минут назад
СКР готовит новые аресты участников массовых беспорядков в Москве

СКР готовит новые аресты участников массовых беспорядков в Москве

3 часа назад
Тревожный знак: законопослушные чиновники ставят мораль выше закона

Тревожный знак: законопослушные чиновники ставят мораль выше закона

1 час назад
Задержан новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки

Задержан новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки

4 часа назад
Какие изменения ждут россиян в августе

Какие изменения ждут россиян в августе

3 часа назад
Бутиной разрешили бегать и учиться

Бутиной разрешили бегать и учиться

3 часа назад
Самый теплый день года поставил рекорд холода. Август будет таким же

Самый теплый день года поставил рекорд холода. Август будет таким же

7 часов назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

29.07.2019 10:19
Медалистка Олимпиады-2014 призналась, что в 17 лет подверглась домогательствам

Медалистка Олимпиады-2014 призналась, что в 17 лет подверглась домогательствам

16 минут назад
"Яндекс.Карты" помогут не заблудиться в торговых центрах

"Яндекс.Карты" помогут не заблудиться в торговых центрах

18 минут назад
Хороших не тронут: новые вещества уничтожат только "плохих" бактерий

Хороших не тронут: новые вещества уничтожат только "плохих" бактерий

48 минут назад
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана

Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана

1 час назад
Жители Перми нашли в своем туалете питона

Жители Перми нашли в своем туалете питона

1 час назад
Овечкин намекнул на завершение карьеры

Овечкин намекнул на завершение карьеры

1 час назад
Вышли новый трейлер и постер фильма "Герой"

Вышли новый трейлер и постер фильма "Герой"

1 час назад
Родственники втянули 102-летнюю бабушку в тяжбу из-за квартиры

Родственники втянули 102-летнюю бабушку в тяжбу из-за квартиры

2 часа назад
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей

У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей

2 часа назад
Чурикову выписали из института Склифосовского

Чурикову выписали из института Склифосовского

2 часа назад
В России социальные сети постепенно убивают телезрителей

В России социальные сети постепенно убивают телезрителей

3 часа назад
Это, как "Дом летающих кинжалов", только круче: вышел трейлер экшна "Царство"

Это, как "Дом летающих кинжалов", только круче: вышел трейлер экшна "Царство"

3 часа назад
"Снежный барс", покоривший пять семитысячников, погиб в горах Таджикистана

"Снежный барс", покоривший пять семитысячников, погиб в горах Таджикистана

3 часа назад
Ляшко и Кличко защитят Украину от "зеленой чумы"

Ляшко и Кличко защитят Украину от "зеленой чумы"

4 часа назад
В Татарстане поймали поджигателя исторических домов

В Татарстане поймали поджигателя исторических домов

4 часа назад
Водитель в последний момент увернулся от рухнувшего на дорогу дерева

Водитель в последний момент увернулся от рухнувшего на дорогу дерева

4 часа назад
Обвиняемый в убийстве девушки-блогера арестован

Обвиняемый в убийстве девушки-блогера арестован

5 часов назад
Смельчаки отправляются на тростниковом судне по маршруту древних египтян

Смельчаки отправляются на тростниковом судне по маршруту древних египтян

5 часов назад
Geely рассекретила кросс-хэтч GS для России

Geely рассекретила кросс-хэтч GS для России

5 часов назад
Катастрофа МН17: МИД Малайзии рекомендует отказаться от голословных обвинений

Катастрофа МН17: МИД Малайзии рекомендует отказаться от голословных обвинений

6 часов назад
На Кольцевой линии московского метро появится еще одна станция

На Кольцевой линии московского метро появится еще одна станция

6 часов назад
Так же, как все: Финляндия приводит визовые требования к нормам Шенгена

Так же, как все: Финляндия приводит визовые требования к нормам Шенгена

6 часов назад
Потерявшая внука бабушка похитила чужого ребенка из астраханского детсада

Потерявшая внука бабушка похитила чужого ребенка из астраханского детсада

6 часов назад
Загадка рунета: можно ли остановить КамАЗ "голыми руками"? (видео)

Загадка рунета: можно ли остановить КамАЗ "голыми руками"? (видео)

6 часов назад
Водитель погиб в столкновении с машиной коммунальщиков в Лефортовском тоннеле

Водитель погиб в столкновении с машиной коммунальщиков в Лефортовском тоннеле

7 часов назад
На сайте Минобороны появился сирийский раздел

На сайте Минобороны появился сирийский раздел

7 часов назад
"МиниГелик" за 1,5 млн: официальные цены нового Suzuki Jimny и другие детали

"МиниГелик" за 1,5 млн: официальные цены нового Suzuki Jimny и другие детали

7 часов назад
Крушение лодки: на Урале нашли тела двух детей и матери

Крушение лодки: на Урале нашли тела двух детей и матери

7 часов назад
Полторы тысячи лет: найдены фрагменты одного из древнейших храмов в России

Полторы тысячи лет: найдены фрагменты одного из древнейших храмов в России

7 часов назад
Постоянные побои и рабство в "раю": основательница жестокой секты отправлена в тюрьму

Постоянные побои и рабство в "раю": основательница жестокой секты отправлена в тюрьму

7 часов назад
Вести.net: чиновники ожидают появления российской ОС на смартфонах Huawei

Вести.net: чиновники ожидают появления российской ОС на смартфонах Huawei

8 часов назад
В Diablo теперь можно играть прямо в браузере

В Diablo теперь можно играть прямо в браузере

8 часов назад
На трехлетнюю поддержку регионов Дальнего Востока выделено более 15 млрд руб

На трехлетнюю поддержку регионов Дальнего Востока выделено более 15 млрд руб

9 часов назад
В Казахстане начинается международная встреча по Сирии

В Казахстане начинается международная встреча по Сирии

10 часов назад
Топ-10 автопроизводителей по объему продаж в Китае

Топ-10 автопроизводителей по объему продаж в Китае

10 часов назад
В Детройте неизвестные сорвали теледебаты демократов

В Детройте неизвестные сорвали теледебаты демократов

10 часов назад
В Сенате США критикуют решение Трампа по санкциям против иранского министра

В Сенате США критикуют решение Трампа по санкциям против иранского министра

10 часов назад