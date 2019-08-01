Медалистка Олимпиады-2014 призналась, что в 17 лет подверглась домогательствам

Бронзовая медалистка сочинских Олимпийских игр в фигурном катании американка Эшли Вагнер призналась, что в 17 лет стала жертвой сексуальных домогательств. Фигуристка заявила, что в 2008 году после вечеринки к ней приставал ныне покойный фигурист Джон Кафлин.

"Я проснулась и почувствовала, что кто-то забирается ко мне в кровать. Тогда бя была очень уставшей и не совсем понимала происходящее, не придав этому особого значения, — признается Вагнер, с лова которой приводит ТАСС со ссылкой на USA Today. – После он стал целовать меня в шею и навалился на меня всем весом. Я оцепенела от страха и надеялась, что он остановится. Но затем я отстранилась от него и сказала ему остановиться. Он послушал меня и ушел".

Кафлин и ранее обвинялся несколькими фигуристками в сексуальных домогательствах. Так, до Вагнер рассказала о поступках Кафлина его бывшая партнерша Бриджет Намиотка, а всего на американца поступало три жалобы.

17 января 2019 года Кафлин получил временное отстранение от фигурного катания, после чего на следующий день покончил жизнь самоубийством. Ему было 33 года.