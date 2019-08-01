Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.

Эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе российского правительства.

Ранее в июле Минтранс опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов, который, в частности, предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию РФ серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, а также регистрацию пассажиров и взаиморасчеты.

До сих пор базы данных, которые используются большинством систем оформления авиаперелетов, находились за пределами России.