Карен Шахназаров назвал незаконные митинги попыткой расшатать общество

Несанкционированные митинги являются сценарием по расшатыванию общества и могут привести к распаду страны. Об этом журналистам заявил кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

"К санкционированным, согласованным с властями митингам у меня нет вопросов. А вот к незаконным, несанкционированным митингам у меня отношение совершенно отрицательное. Очевидно, что это провокация, что это попытка повторить 1991 год, когда все начиналось с митингов и закончилось распадом страны. У меня ощущение, что применяется тот же сценарий по расшатыванию нашего общества. Есть правила, есть закон, в соответствии с которым люди могут выражать свое мнение", — заявил он.

Шахназаров отметил, что не рекомендовал бы ходить на несанкционированные митинги. "Еще и молодежь в это втягивают — мне это не нравится. И я никому не советую в несанкционированных митингах принимать участие. Я считаю, что нужно следовать закону. Есть суды и есть определенные правила. Если мы прекратим это делать, то вернемся к ситуации 90-х годов, когда мы практически потеряли страну", — уточнил кинорежиссер.

Отказ в регистрации некоторым кандидатам на выборах в Мосгордуму (из-за недействительных подписей) вызвал протестные акции. При этом власти несколько раз предлагали оппозиции провести согласованный митинг, однако те отказывались от предложенных мест проведения.

27 июля участники несогласованной акции нарушили общественный порядок в центре Москвы, а также применили насилие в отношении представителей власти. В ходе предварительного расследования уже получены доказательства причастности к совершению этих преступлений более 10 человек, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков. Среди привлеченных к наказаниям лиц много приезжих из Московской, Тульской, Самарской, Калужской областей, а также из Казани и других регионов России.