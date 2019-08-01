Валерий Карпин назван лучшим тренером июля в РПЛ

Российская премьер-лига подвела итоги выступлений футбольных команд в июле, когда состоялись матчи трех туров соревнования. РПЛ совместно с болельщиками и партнерским каналом определила лучшего тренера, футболиста, а также выбрала лучший гол месяца.

Лучшим тренером месяца стал наставник "Ростова" Валерий Карпин, во главе с которым ростовчане не потерпели ни одного поражения (две победы, одна ничья) и занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Карпин победил после того, как за него было отдано два голоса из трех: за наставника "Ростова" проголосовала РПЛ и ее телевизионный партнер, в то время как болельщики – за главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

Единогласное решение трех сторон было в номинации "Лучший игрок месяца", где победу одержал нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев. В трех июльских играх он забил три гола и отдал одну голевую передачу и возглавляет бомбардирскую гонку.

А один из голов Соболева как раз был признан лучшим по итогам июля. Речь идет о забитом мяче в ворота тульского "Арсенала" (2:3), когда он после навеса с фланга забил ударом, называющимся бисиклетой. Голоса в данной номинации разделились, но решающее решение при равенстве голосов остается за РПЛ, которая и выбрала данный гол.