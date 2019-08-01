Световое шоу, собственный музей и музыкальный марафон: Москва чествует ВДНХ

Музыкальный марафон, концерты, балет, карнавальное шествие, гастрономический фестиваль и световое шоу: на ВДНХ сегодня грандиозный праздник — главная выставка страны отмечает 80-летие.

В разных точках ВДНХ проходят сразу несколько концертов: на Зеленой сцене играют джаз, а возле павильона "Космос" собрались поклонники балета — гости наслаждаются постановкой "Светлый ручей" и музыкой Шостаковича. На сцене солисты Большого театра и Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. На еще одной площадке возле фонтана "Дружба народов" все готово для гала-концерта.

Днем мэр Москвы Сергей Собянин открыл музей истории ВДНХ — он мультимедийный, в нем можно узнать все про архитекторов, скульпторов и художников, которые участвовали в создании павильонов.

"Благодаря коллективу ВДНХ, благодаря горожанам, тысячам людей, которые работали здесь, реставраторам, строителям, ВДНХ снова стала любимым местом для москвичей. Так что поздравляю вас с праздником, с юбилеем, можно сказать с новым рождением ВДНХ", — обратился к собравшимся Сергей Собянин.

Сегодня же специально запущенный к юбилею спутник передал из космоса сигнал, оповещающий о дне рождения ВДНХ. Проследить за движением аппарата может каждый — в павильон "Космос" поступают данные телеметрии с орбиты.

Ну, а после путешествия по Вселенной можно отправиться и в гастрономический вояж. На площади возле ракеты развернулся фестиваль вкусной еды. Тут можно попробовать не только русскую, но даже чешскую или мексиканскую кухню.

И, конечно же, нельзя пропустить грандиозное световое шоу. Сегодня вечером в ночное небо взлетят 500 дронов со светодиодными элементами. Они будут образовывать в небе различные фигуры.