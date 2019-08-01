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Подготовка терактов в России 24 минуты назад

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1 августа 201918:33

Следствие: члены ИГ, схваченные в Татарстане, хотели взять заложников и отравить силовиков

ГТРК "Татарстан"

Таксисты из Нижнекамска Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, обвиняемые в подготовке теракта в Татарстане, планировали массовое отравление сотрудников силовых структур и захват заложников.

Как передает "Интерфакс", об этом служителей Фемиды проинформировал представитель следствия на заседании в Вахитовском райсуде Казани.

По его информации, летом этого года обвиняемые призывали жителей Нижнекамска совершать теракты на территории России в интересах террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Отмечается, что Шамшутдинов и Зайнагутдинов готовились также к отравлению сотрудников в ведомственных столовых МВД и ФСБ, собирались взять заложников, в том числе сотрудников правоохранительных органов – для того, чтобы выведать у них служебную информацию, а затем убить.

Шамшутдинов в ответ заявил, что просто много "болтал" на тему терроризма, что же касается обвинений в попытке отравления правоохранителей, то вещества, которые у него нашли при задержании, по его словам, ему подкинули.

Не согласен с обвинением и Зайнагутдинов, который отметил, что "все было по-другому" и тех вещей, которые оперативники обнаружили в автомобиле – "ранее там не было".

Выслушав обе стороны, Вахитовский райсуд Казани удовлетворил ходатайство следствия, арестовав таксистов до 29 сентября. В рамках уголовного дела, которое возбуждено 29 июля следственным отделом УФСБ, двум фигурантам инкриминируется содействие террористической деятельности и публичные призывы к терроризму.

Ранее сообщалось, что подозреваемые, у которых при задержании были обнаружены взрывные вещества и компоненты самодельных бомб, собирались провести теракт на объекте инфраструктуры в Татарстане.

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