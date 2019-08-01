Экс-зенитовец Лодыгин близок к переходу в турецкий клуб

Бывший вратарь санкт-петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин может продолжить спортивную карьеру в Турции. Интерес к российскому стражу ворот проявляет "Газиантепспор", который готов предложить ему контракт сроком на два года.

В клубе из Газиантепа 29-летний вратарь уже успешно прошел медицинское обследование, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Transfer Merkezi. Стороны подпишут договор в ближайшее время.

Напомним, что на данный момент Лодыгин имеет статус свободного агента. Предыдущим его клубом был греческий "Олимпиакос", в который он перешел из "Зенита" на правах полугодичной аренды зимой нынешнего года. За пирейский клуб россиянин сыграл два матча, пропустив один гол. Летом 2019 года аренда игрока завершилась, он вернулся в "Зенит", который не стал продлевать с ним контракт.