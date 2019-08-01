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1 августа 201918:51

"Арсенал" купил Пепе за рекордную сумму

FC Arsenal

Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе. 24-летний игрок средней линии будет выступать в "Арсенале" под 19 номером.

Официально детали сделки не оглашаются, однако, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на британские СМИ, "канониры" заплатили за футболиста рекордную для себя сумму – 72 миллиона фунтов стерлингов.

Пепе выступал за "Лилль" с 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 38 играх французского первенства, став автором 22 голов и 14 голевых передач.

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