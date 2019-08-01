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1 августа 201919:48

Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ

Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ. За основу возьмут практику британского ведомства Ofcom, которое оштрафовало российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов.

Как пояснил агентству "Интерфакс" глава Роскомнадзора Александр Жаров, основные изменения в законе о СМИ будут касаться, прежде всего, размера наказания. То есть иностранные средства массовой информации на территории России будут получать такие же миллионные штрафы, как российские журналисты в Великобритании.

Напомним, Ofcom решил выписать штраф российскому телеканалу RT после того, как в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года обнаружил в эфире 7 новостных программ, которые британскому регулятору показались необъективными.

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