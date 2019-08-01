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Америка выбрала Трампа 26 минут назад

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1 августа 201920:24 Денис Давыдов

Они не сделают Америку великой. Трамп прокомментировал дебаты демократов

Они не сделают Америку великой. Трамп прокомментировал дебаты демократов

25 демократов против Трампа. В США прошли новые предвыборные теледебаты, устроенные Демократической партией для своих кандидатов. Каждый из выдвиженцев пытался доказать, что именно он может победить действующего президента в следующем году. Вместо обещаний светлого будущего кандидаты решали, как Дональду Трампу придется отвечать за свои поступки.

Народ смотрит трансляцию. Это уже вторая серия дебатов — за один вечер всем просто не выговориться. Кандидатов у демократов как никогда много — сразу 20 человек. По опросам Байден в лидерах гонки. Бывший вице-президент и в 76 хочет быть кандидатом для всех: завел приложение, которым внуки пользуются. Но на сцене было видно, с каким трудом престарелому политику даются технологии. Просил избирателей быть на связи, правда перепутал веб-сайт с номером телефона.

От соперников Байдену достается больше всего. Он в политике с 70-х. Главные упреки за слишком жесткую борьбу с нелегалами еще при Обаме. Зал возмущался так, что дебаты ненадолго пришлось прервать.

Кстати, отбиваясь, Байден проговорил больше всех — почти 20 минут. Оправдываться пришлось и еще одной фаворитке Камале Харрис. Многомиллионная аудитория узнала о ее темных делах в бытность генпрокурором Калифорнии.

Тулси Габбард с Гавайев стала самым популярным кандидатом в поисковых запросах Google. Газеты в оценках победителей разошлись. Washington Post больше впечатлила предыдущая группа кандидатов. Берни Сандерс был за предоставление всем американцам государственной медицинской помощи.

Как и вся страна президент Трамп оба вечера провел перед телевизором. Оппоненты говорили, а он мгновенно отвечал в Twitter.

"Люди на сцене – это не те, кто сможет сделать или сохранить Америку великой", — считает президент.

По Трампу каждый из кандидатов тоже прошелся. Ему досталось за разгул преступности, расистские заявления. Говорили, в Белом доме задира, после которого Овальный кабинет нужно будет мыть хлоркой.

Под занавес демократы заговорили об импичменте и судебном преследовании Трампа. Свою дискуссию они смогут продолжить уже осенью. В сентябре очередная серия дебатов.

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