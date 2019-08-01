В Нидерландах запретили бурки и никабы, угрожая штрафом в 150 евро

В Нидерландах в четверг, 1 августа, вступил в силу запрет на бурки и никабы. Теперь тем, кто появится в мусульманских головных уборах в общественных местах, грозит штраф. Закон обсуждали четырнадцать лет, но и теперь непонятно, как он будет работать, ведь даже полиция заявляет, что не собирается выслеживать и наказывать таких нарушительниц. Почему потребовался этот запрет и как к нему относятся голландцы?

Частичный запрет — это когда нельзя закрывать лицо в школе, в больнице, в общественном транспорте или госучреждении. Не разрешены ни бурка, ни никаб, когда видны только глаза, ни балаклавы, ни шлемы. За это полагается штраф — 150 евро, но выписать его может только полиция, а у нее и без того дел много. За каждым трамваем не уследить, считают представители транспортной компании.

"Запрет действует только в вагонах, но не на станциях и не на платформе. Мы можем попросить их открыть лицо, но не выписать штраф или высадить из поезда. Нам надо вызвать полицию", — рассказал представитель транспортной компании Нидерландов Ариан Ван Драха.

На вопрос о том, предпочитают ли они пока игнорировать новый закон, представитель транспортной компании ответил:

— Да, потому что полиция не может следовать за каждым трамваем, а нам надо как-то продолжать работать.

Общество расколото. Одни яростно поддерживают введение запрета. Местные жители прокомментировали ситуацию:

— Это не является культурой Нидерландов. Так что людям придется вести себя в соответствии с нашими устоями.

— Такие меры необходимы для безопасности людей. Мне бы хотелось видеть, с кем я разговариваю.

Другие — категорически против, среди них и мэр Амстердама. А местная исламская партия НИДА уже заявила, что даже готова открыть специальный счет, с которого будет оплачивать штрафы за женщин, нарушивших закон о бурках.

"Каждая мусульманка, каждая женщина в мире имеет право носить то, что хочет. Если голландка выйдет на улицу в купальнике, они же ничего не сделают. Если уж бороться за справедливость, то тогда это должно быть применимо ко всем. Нидерланды — земля, данная Богом. Каждый должен жить так, как считает нужным", — поделилась представительница мусульманской культуры.

Полные запреты на ношение бурки уже введены в Дании, Бельгии, Франции, Австрии. Частичные, например в Испании, Италии и Германии. Голландия шла к этому четырнадцать лет. Автор данной идеи — лидер Партии Свободы Герт Вильдерс, который теперь будет бороться за новый закон, запрещающий хиджабы. Он высказал свое мнение по этому поводу:

— Это исторический день. 14 лет назад я призывал принять этот закон и, наконец, его приняли. К сожалению, запрет неполный, но это огромный шаг вперед.

В Нидерландах, по разным данным, на всю страну всего несколько сот женщин, которые полностью закрывают лицо. Будут ли они соблюдать новые правила и как они отразятся на их жизни — покажет исследование. Власти намерены провести его не раньше, чем через три года.