Специальные камеры для лихачей на мотоциклах
В ГИБДД взялись за мотоциклистов. Нарушителей будут отслеживать специальные дорожные камеры.
Центр Москвы. На спидометре — 300. Однако камеры контроля таких нарушений до сих пор не фиксировали — у мотоцикла нет номера спереди. Зато свою статистику вели больницы и морги.
И хотя ГИБДД рапортует о положительной динамике уменьшения мотоДТП…
"Количество ДТП по сравнению с прошедшим годом сократилось на 1, 5 %, на 3,2%, снизилось количество пострадавших в них людей с 347 до 336 человек", — сообщила Анна Севастьянова, инспектор отдела взаимодействия со СМИ управления Госавтоинспекции по Москве.
…надо понимать, что это цифры только по Москве. В необъявленной войне двухколесных с четырехколесными лишь за текущий мотосезон погибло 20 байкеров.
"А что это за аварии? По чьей вине? — 80% автомобилисты. — Да ладно? А что они не так делают? — Да они не видят меня!" – из беседы с мотоциклистом.
"Я его не ожидаю, а он вдруг у меня под носом выскакивает с левого и с правого ряда. Нет такого закона ездить между рядами!" – возмущается автомобилист.
Понятно, что на мотоцикл, летящий с такой скоростью, среагировать невозможно физически.
"Скажите, а вы между полосами ездите, между машинами? — Всегда!" – из беседы с другим байкером.
Депутаты Госдумы предлагали штрафовать мотоциклистов на 5 тысяч рублей за езду между рядами.
"Мы проводили ряд консультаций с сотрудниками ГИБДД. Необходимо внести изменения в ПДД", — рассказала Маргарита Свергунова, в 2011-2016 года – депутат Госдумы РФ.
Казус в том, что подавляющее большинство мотоциклистов выбирают железного коня именно за способность прошивать столичные пробки между рядов. Если еще лет 15 назад на двух колесах передвигались в основном убежденные байкеры, то сейчас это все слои населения, от студентов до топ-менеджеров и медиа-магнатов.
Формально нарушения нет. Правила допускают движение двух транспортных средств по одной полосе. Но результат часто напоминает русскую рулетку.
Точно также погиб 29-летний Иван Прытков — его сбил повернувший, в нарушение всех правил, из третьего ряда направо ряда, таксист.
"Суд первой инстанции приговорил виновника ДТП к двум годам колонии-поселения. И он должен был в годовщину гибели брата выйти на свободу", — говорит Денис Прытков, брат Ивана.
Впрочем, и сами байкеры — далеко не ангелы. На видео Сергей Трусков по прозвищу Брюс. Он разбился через год после этой съемки. А это популярный мотовидеоблогер Болт, Андрей Болдырев. На кадрах, снятых за несколько минут до смерти, он управляет мотоциклом ногами.
Андрей Болдырев разбился в июне этого года на трассе М4 "Дон".
"Многие считают, что он рулил ногами, это неправда, он рулил руками. С левой стороны достаточно низко светило солнце ослепляющее", — рассказала Анна Болдырева, сестра.
"Он ехал 210 километров в час. Я лично видел данные телеметрии. Рассказывать о том, что он абсолютно не виноват — конечно же. бессмысленно, — говорит Евгений Матвеев.
Правила, конечно, можно изменить. Вот только те, кто их не знает и не соблюдает, скорее всего. не будут соблюдать новые правила. И это в равной степени касается и автомобилистов, и мотоциклистов.
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