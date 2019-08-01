Даниил Квят: в перспективе я хочу бороться за подиумы и победы

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в преддверии 12 этапа "Формулы-1" – Гран-при Венгрии, признался, что рассчитывает на регулярную борьбу за призовые места в ближайшей перспективе. Ранее он на Гран-при Германии занял третье место.

"Решения о переходах принимают в руководстве Red Bull, поэтому вопросы о моих шансах лучше задавать им, — сказал Квят, слова которого приводит F1 News со ссылкой на FIA. – В данный момент я выступаю за Toro Rosso, но не секрет, что в долгосрочной перспективе я хочу получить возможность бороться за подиум и победы".

Напомним, что Квят принес Toro Rosso первый подиум команды за предыдущие 11 лет. Для него самого это пьедестал стал третьим в карьере в "Формуле-1". Накануне этапа он также стал отцом, его возлюбленная Келли Пике родила девочку по имени Пенелопа.