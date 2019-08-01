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Ситуация на Украине 20 минут назад
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление на увольнение по собственному желанию. На этой должности чиновник проработал чуть больше двух месяцев.
Украинский "24 канал" опубликовал фото рукописного заявления. По данным некоторых источников Богдан после увольнения вступит в должность председателя Высшего совета правосудия. Ранее в интервью каналу "1+1" политик высказал предположение, что может поменяться должностями с Сергеем Шефиром, то есть станет первым помощником Зеленского.
Также, по данным некоторых украинских СМИ, увольнение Богдана может быть условием США для встречи Зеленского с Дональдом Трампом. В настоящее время американская сторона продолжает расследование в отношении олигарха Игоря Коломойского, юристом которого был Андрей Богдан.
Сам Андрей Богдан пока никак не прокомментировал данную ситуацию.
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