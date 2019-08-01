Брюссель предложил Москве и Киеву обсудить новый газовый контракт

Еврокомиссия предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Как передает ТАСС, об этом сообщил информированный источник из Брюсселя. Собеседник агентства отметил, что данный вариант будет обсуждаться ЕК 16 сентября на трехсторонних министерских переговорах.

Уже известны участники встречи с российской и европейской стороны — это министр энергетики РФ Александр Новак и заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Кандидатура представителя Украины пока остается неизвестной – Киев формирует новый состав кабинета министров после парламентских выборов в этой стране.

31 декабря 2019 года истекает срок действия десятилетнего газового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом". К данному времени планируется запуск "Северного потока-2", который

качественно снизит зависимость России от украинского маршрута.

Данный контракт по оценкам Еврокомиссии дает Украине ежегодно до трех миллиардов долларов и в случае его прекращения Евросоюзу придется наращивать финансовую помощь Киеву.