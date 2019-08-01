Формула-1 исключит Гран-при Германии, но расширится до 22 этапов

В следующем сезоне календарь чемпионата мира по автогонкам класса "Формулы-1" претерпит изменения. Турнир будет расширен с 21 до 22 этапов. Это может произойти в результате исключения из "Формулы-1" Гран-при Германии и включения в него двух других этапов.

Речь идет о трассах в Нидерландах и Вьетнаме, шансы которых на попадание в "Формулу-1" оцениваются, как высокие, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Motorsport Week. В то же время два других претендента на вылет – Италия и Мексика, намерены продлить свои контракты и продолжать принимать гонку.

Следующий сезон "Формулы-1" начнется 15 марта этапом в Австралии.