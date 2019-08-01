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1 августа 201921:57

"Арсенал" покинул Лигу Европы, проиграв "Нефтчи"

Twitter/ПФК Арсенал

Тульский "Арсенал" не смог пробиться в третий квалификационный раунд Лиги Европы, потерпев поражение от азербайджанского "Нефтчи". В ответной встрече на бакинском стадионе "Баксель Арена" туляки проиграли сопернику со счетом 0:3.

В первом тайме подопечные Игоря Черевченко несколько раз тревожили хозяев поля, но каждый раз их удары не доходили до цели. На перерыв команды ушли при нулях на табло. А во второй половине матча бакинцы были успешнее в реализации своих моментов и забили сразу трижды – отличились Рауф Алиев, Дарио да Силва и Кане Мамаду.

"Арсенал" по сумме двух встреч проигрывает "Нефтчи" с общим счетом 0:4. Свое дебютное попадание в еврокубки туляки завершили на первой стадии.

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