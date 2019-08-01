Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Цена нефти Brent упала ниже отметки в 61 доллар впервые с 19 июня. Ее стоимость дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10 процентов на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в процессе торгов на бирже ICE в Лондоне достигла отметки 60,60 доллара за баррель, снизившись на 6,24 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи на 21:00 по московскому времени, сообщает ТАСС.

Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Соответствующее заявление Трамп сделал на своей странице в Twitter. Он отметил, что торговые переговоры с Китаем продолжаются.

Трамп напомнил, что Китай не выполнил свои обещания начать закупать сельскохозяйственную продукцию из США в большом количестве, а также прекратить продажу опиоидного препарата фентанил — от его передозировки в США ежегодно погибают тысячи людей.

Американский лидер отметил, что надеется продолжить позитивный диалог с Китаем, касающийся всеобъемлющего торгового соглашения.

Ранее сообщалось, что Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В мае Вашингтон ввел дополнительные пошлины на продукцию из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. В начале июня Китай принял ответные меры в отношении более чем пяти тысяч товарных позиций США.

В ходе встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина было достигнуто решение возобновить консультации. Американский лидер дал обещание не вводить новые тарифы на китайские товары, а также смягчить ограничения на деятельность Huawei. Пекин, в свою очередь, выразил готовность нарастить объемы закупок сельскохозяйственной продукции из США.