В ночь на 2 августа начнется перемирие в Идлибе

Договоренность о прекращении огня в провинции Идлиб на севере Сирии начнет действовать с ночи на 2 августа при условии соблюдения российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года.

Как передает РИА Новости, об этом мировое сообщество проинформировало сирийское национальное агентство САНА, ссылаясь на военный источник.

Боевики должны отойти на 20 километров от зоны деэскалации, также обе стороны отведут свое тяжелое и среднее оружие.

28 июля армия Сирии провела успешную операцию на административной границе провинций Хама и Идлиб, в результате чего Дамаску удалось вернуть контроль над рядом поселений, имеющих важное географическое расположение.