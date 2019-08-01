На Поклонной горе прогремел салют в честь освобождения Каунаса

В Москве военные запустили артиллерийский салют в честь 75-летия освобождения литовского Каунаса от немецко-фашистских захватчиков.

Праздничный салют военнослужащие произвели на Поклонной горе Москвы. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минобороны, он был осуществлен с помощью орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны, а также салютных установок на базе автомобилей "КАМАЗ".

Сегодня, 1 августа, ровно 75 лет с того момента, как литовский город Каунас был освобожден от фашистских войск. Он был захвачен в июне 41-го. Немецкие солдаты сделали из города неприступный форпост, который был важным стратегическим узлом фашистов в Прибалтике. Войскам 3-го Белорусского фронта удалось прорвать оборону достаточно быстро.

1 августа Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы об освобождении Каунаса. Ранее они находились под грифом "совершенно секретно". Опубликованная информация проливает свет на то, как литовский город жил на протяжении трех лет оккупации. Согласно приведенным данным, до войны в Каунасе проживали сорок тысяч евреев, а после нее в живых осталось немногим больше шестисот. Также в лагере для военнопленных здесь были уничтожены не менее 80 тысяч человек.



В августе на Поклонной горе в Москве прогремят еще несколько салютов. Следующими станут залпы, посвященные 75-летию со дня освобождения Кишинева и Бухареста.