В перуанском вулкане Убинас опасно поднялась лава

Постоянные наблюдения за вулканом Убинас свидетельствуют о подъеме магмы в кратере.

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировал институт геофизики Перу, подчеркнув, что две научные камеры, фиксирующие изображение вулкана каждые 30 секунд, зафиксировали увеличение объемов и частоты выбросов магматических газов.

Власти страны объявили на два месяца режим ЧС в департаментах Мокегуа, Арекипа и Такна, с тем, чтобы местные чиновники были готовы к принятию оперативных мер в случае извержения вулкана.

5672-метровый Убинас расположен на юго-западе Перу в кальдере диаметром 1,4 км. С 1550 по 1969 год в вулкане произошло 16 извержений.

Первое за 40 лет извержение вулкана Убинас началось 20 апреля 2006 года. Расположенные рядом с вулканом города накрыло облаком пепла и ядовитых газов. Закончилось извержение летом 2007 года.