Тарханов вывел "Пюник" в третий раунд Лиги Европы

На футбольных полях Старого света продолжается второй квалификационный этап Лиги Европы. Ереванский клуб "Пюник" под руководством российского наставника Александра Тарханова успешно пробился в следующий раунд.

Соперником футболистов из Еревана был чешский клуб "Яблонец", который выступал в роли хозяина ответного матча. Встреча завершилась с ничейным счетом 0:0. За счет результата первой встречи команд, завершившейся победой "Пюника" (2:1), дальше по сетке турнира пошел именно клуб из Армении.

Соперником "Пюника" по третьему отборочному этапу станет победитель противостояния "Крусейдерс" (Северная Ирландия) – "Вулверхэмптон" (Англия).

Отметим, Тарханов был назначен главным тренером "Пюника" в апреле 2019 года. За это время его подопечные провели 13 матчей, в которых ни разу не проиграли: ими было добыто девять побед и четыре ничьи.